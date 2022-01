Antoine Griezmann bientôt dans le rap ?

Rohff lui a écrit un couplet.

Ce n'est pas une découverte, les liens entre le rap et le monde du sport sont très largement poreux. C'est particulièrement vrai pour le basket américain puisque des joueurs NBA comme Shaquille O'Neal, Tony Parker ou Serge Ibaka ont sortis des albums. Damian Lillard mène lui carrément les deux carrières de front. En Europe, dans le foot, c'est un peu la même chose même s'ils sont peu nombreux à avoir franchi le pas. Karim Benzema a fait une apparition sur un album de Rohff, mais c'est à peu près tout. Mais, les deux mondes se côtoient et les stars du rap sont amies avec celles du foot. On peut d'ailleurs penser que les uns auraient bien aimé la carrière des autres et inversement. L'attaque de l'équipe de France et de l'Atletico Madrid sera-t-il le prochain ? Une anecdote livrée par Rohff sur RMC Sport qui laisse à penser que Grizou franchirait bien le cap.

"Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il m'a dit 'Je vais faire du studio avec mon frère et j'ai envie de poser un truc. S'il te plaît, aide-moi ! Écris-moi un truc ou donne-moi des idées."

Même si la démarche l'a surpris, Housni a relevé le défi avec un certain plaisir.

"Je lui ai dit : 'T'es sérieux là ?'. J'étais sur un transat, je galérais, je ne faisais rien. Et puis j'ai commencé à lui écrire deux ou trois petites choses. Finalement je lui ai écrit un petit couplet de huit lignes. Je lui ai envoyé, il était tout content".

Si jamais Antoine Griezmann décide vraiment de se lancer, il possèdera un huit mesures du Padre du rap game, ils ne sont pas nombreux à pouvoir s'enorgueillir... Cela ne sera peut-être pas suffisant pour assurer une reconversion, mais c'est une bonne base de départ !