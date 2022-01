Rohff et Winamax en clash !

La plateforme de jeux en ligne a un peu manqué de respect...

Housni a été pas mal occupé ces derniers temps. Notamment à cause de la sortie de son album solo, "Grand Monsieur". A cette occasion, il a multiplié les interviews auprès de toute la presse rap spécialisée. Mais le rappeur a aussi été bien pris par le parcours incroyable de la sélection des Comores lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Éliminé en 1/8ème de finale contre le Cameroun (pays organisateur), la manière dont s'est déroulé cette élimination continue d'ailleurs de faire parler.

La CAF a infligé une amende de 4 500 € à la Fédération des Comores pour le flocage artisanal de Chaker Alhadur.



Pire encore, elle a obligé chaque joueur à écouter le dernier album de Rohff. pic.twitter.com/FTpHIS6jis — Winamax Sport (@WinamaxSport) January 28, 2022

Des soupçons de corruption ont été lancés par certains observateurs. Les bousculades qui ont eu lieu avant le match, les difficultés de la sélection pour atteindre le lieu du match, l'expulsion très précoce d'un joueur comorien : tout est un peu étrange dans cette affaire. Rohff était présent sur place aux côtés de la délégation officielle du pays. Des sanctions ont également été prononcées à l''encontre de la sélection comorienne, et le Community Manager de Winamax en a profité pour tenter de faire un trait d'humour (ils sont connus pour ça).

Dans le tweet, Winamax déclare : " la CAF a infligé une amende de 4 500 euros à la Fédération des Comores pour le flocage artisanal de Chaker Alhadur. Pire encore, elle a obligé chaque joueur à écouter le dernier album de Rohff". Évidemment, Housni ne pouvait pas laisser passer ça et s'est empressé de répondre dans un tweet, avec lequel il s'adresse directement au CM de Winamax. On envoie évidemment un peu de force à Housni, et à ses compatriotes des Comores, qui ont représenté fièrement leurs couleurs pendant la première CAN de leur histoire, avec un parcours plus qu'honorable.

Le comunity de @WinamaxSport petit marin d’eau douce va faire ta chambre l’album #GrandMonsieur en therme de rap,instru,flow technique massacre tout ce que tu écoutes.Les Comores a 10 vs 11 perde que 2-1+une amende de toxico par des gratteurs corrompu.l’Afrique nous aime ???????????? https://t.co/r866GfAupw — ROHFF (@rohff) January 28, 2022

On comprend l'idée que Twitter, c'est un peu la course au bon mot, à l'humour, au troll, à la provocation. Mais réfléchissez avant d'envoyer des balles perdues à n'importe qui, même si apparemment c'est la mode d'essayer d'attaquer Rohff sur les réseaux. Ces mêmes personnes qui disent que c'est de l'humour, mais continuent à viser les mêmes artistes tous les jours, seront les premiers à venir pleurer quand Housni s'énervera et leur rendra une petite visite dans la vraie vie... D'ailleurs, les internautes ont été nombreux à répondre à Winamax, de manière pas toujours très polie. Respectez-vous un peu plus les uns et les autres, si vous voulez avancer.