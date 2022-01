Rohff dévoile le top 5 de ses rappeurs préférés

Nostalgie quand tu nous tiens...

En pleine promo de son projet, "Grand Monsieur", sorti il y a de ça un mois, Rohff était invité sur le plateau de Clique TV. Le rappeur a accepté de répondre en toute transparence aux questions de Mouloud Achour.

Après avoir parlé du rap en général et avoir clairement donné son avis sur ce milieu : "Le Rap Game profite au diable, la musique c’est sheitan"… Rohff a accepté tout de même d'établir le Top 5 des rappeurs français, sans s'inclure dans le classement évidemment.

Un exercice compliqué, plus américain que français mais après quelques secondes d'hésitation, il se lance : "Je dirais Le Rat Luciano, Kery James, Ali de Lunatic, Lino, Akhenaton ”, déclare-t-il. Il ajoute par la suite : "Après bien sûr, on aurait pu mettre Oxmo, tu vois, il y en a d’autres hein". Il est intéressant de noter que mis à part Ali (qui a formé avec Booba le légendaire groupe Lunatic), Rohff a collaboré avec tous les artistes qu’il cite dans cette jolie liste qui sent bon les années 90-2000.

En parlant de classiques justement, Rohff est revenu également sur deux de ses titres qui selon lui le représentent le plus... Sans surprise, ce sont les morceaux "Testament" et "Dounia" qu'il a évoqué avec beaucoup de nostalgie. "Dounia" serait même selon lui, son ultime grand classique :

"Après je sais pas, si je l’avais sorti pendant l’ère du streaming, je sais pas si ça serait un classique Dounia. Trop de sons qui sortent, trop d’artistes qui émergent en même temps… "

Son interview en toute transparence est à retrouver juste là :