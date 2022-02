Booba relance son clash avec Vald

Et sort les dossiers...

On le sait, il ne faut pas répondre à Booba sous peine d'en prendre plein la tête pendant des mois. En pleine polémique sur les chiffres de ventes de son dernier album, "V", Vald et le Duc ont eu des échanges houleux sur les réseaux sociaux. Si le rappeur d'Aulnay-sous-Bois pensait en terminer là, il a dû comprendre que son homologue du 92 aime appuyer là où ça fait mal. Il a donc mis du sel sur la blessure et a relancé le clash.

Alors il a fait ce qu'il fait le mieux, provoquer. Il a posté une capture d'écran de la page Wikipédia de Vald avec ce message :

""Valentin apprécie les mathématiques", c'est pour ça que t'es au taquet sur les chiffres ! T'es un putain de génie !"

Et comme ça ne suffisait pas, il a aussi ressorti les dossiers et notamment ceux de la séparation entre le V et Universal, son ancienne maison de disques.

"@valdsullyvan t'insulte vite les mères quand tu t'adresses à @universalmusicfrance hein Filou"

Et de demander à son ancien "patron" de réagir :

"@kirchoffofficiel sors-lui l'fusil d'chasse, défends-toi zobi"

Pour le moment Vald n'a pas réagi mais quelque chose nous dit que Booba ne va pas s'arrêter pour autant. En effet, devant les proportions prises par la polémique sur les chiffres de "V", le président du SNEP, Bertrand Burgalat, a donné une interview au Parisien pour expliquer la situation.

"Évidemment, nous n’avons rien contre Vald. Au cours de la semaine, nous avons été prévenus que le comptage, par la société qui gère le e-commerce de son album, n’avait pas respecté les règles. Une bonne partie des ventes physiques étaient réalisées dans un box réunissant 5 versions CD du même album, et il a été demandé de faire un comptage manuel de chaque disque, ce qui est contraire à nos règles. Nous avons donc eu des doutes légitimes sur ces chiffres. Si nous n’avions pas eu ces doutes, c’est la légitimité même de notre travail qui serait en jeu."

Une déclaration qui devrait plaire à Booba ; c'est du pain béni pour relancer le clash entre les deux artistes...