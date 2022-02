Booba clashe SCH et Vald

Tir groupé pour le Duc.

Un peu en retrait du rap game depuis l'annonce qu'il sortirait son dernier album avec "Ultra", Booba continue cependant de vouloir régner sur le rap français d'une main de fer. Comme les ventes de "Ultra" n'ont pas spécialement battu de record, il est reparti dans une bataille de chiffres avec certains gros poids lourds du rap français, de Ninho en passant à SCH. Tous les artistes qui streament ou vendent plus que lui sont susceptibles de recevoir une petite attaque via Instagram. Cette semaine, c'est SCH et Vald qui ont pris la foudre du Duc.

Notamment SCH, qui n’avait pourtant rien demandé mais qui est souvent la cible des attaques de Booba. Il était vendredi soir sur la scène des Victoires de la Musique afin d'être récompensé pour l'album le plus streamé, et en a profité pour dire sur scène qu'il ne trouvait pas normal que Ninho, Jul ou encore Gazo n'y soient pas cette année, vu leurs scores de streaming. B2o en a profité pour l'attaquer violemment, en disant notamment que si SCH était gêné, c'est parce qu'il savait qu'il n'avait pas mérité cette récompense. Il rajoute que les noirs se sont encore fait voler, et que le S jouit du privilège blanc, un privilège qu'il dénonce soi-disant mais dont il profite.Des attaques assez sournoises et basses de la part de Booba, qui s'était tenu bien tranquille les années précédentes alors que personne n'avait rien dénoncé sur scène...

Vald a également subit la dure loi de Booba via Instagram, même s'il semble y accorder assez peu d'importance. En tout cas, il prend les choses avec humour, comme quand Booba le taquine après la polémique sur les chiffres de ventes de "V" bloqués par le SNEP. B2o lui a alors lancé un "mais fréro tu fais des 68k sans hit avec des grands swags de chauffeur livreur tu veux pas la boucler un peu avant qu'on soit cramés?". Le V a évidemment répondu en rectifiant les chiffres : "74 093. Tous nos streams sont bio et nos box 5CD ont été élevées en plein air".

Il fait ainsi référence aux nombreuses polémiques d'achats de streams dans le rap : pas de ça chez Vald. Booba répond du tac au tac : "Et moi j'fais le stade de france complet en indé sans aucune aide juste avec le seum et t'es invité tu prendras ta gifle aux OGM bouffon". Vraiment, le Duc a du mal avec le fait de ne pas être le premier partout, même si ça fait longtemps qu'il ne l'est plus. Là encore, réponse de Vald, pleine d'humour, d'insolence et de je-men-foutisme : "et on dit tous bravo à Booba pour son stade de France quasi complet en indé sans aucune aide juste avec le seum".

On imagine que ces échanges d'amabilités virtuelles est loin d'être fini !