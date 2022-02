SCH très critique aux Victoires de la Musique

Le rap français a été bien représenté avec SCH et Orelsan.

Vendredi 11 février au soir avait lieu la 37ème cérémonie des Victoires de la Musique, diffusée sur France 2 et présentée par Laury Thilleman et Olivier Minne. Une cérémonie avec laquelle le rap game entretient un rapport plutôt conflictuel depuis de nombreuses années, à cause notamment d'un manque de représentation. Et d'une tendance à invisibiliser le rap hardcore et à préférer des artistes plus consensuels, malgré les scores de ventes. Cette année n'a pas fait exception à la règle.

Cette fois, c'est SCH qui s'est chargé d'ouvrir les hostilités en pleine cérémonie. Vous connaissez le Marseillais, qui n'a pas sa langue dans sa poche et a mis directement les pieds dans le plat après avoir été lui-même récompensé en tant qu'artiste masculin avec l'album le plus streamé. Une catégorie qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui veut récompenser les artistes qui dominent les nouveaux moyens de consommer de la musique. SCH a profité de sa montée sur scène pour adresser un hommage au reste de la scène rap FR.

Il a notamment déclaré qu'il saluait tous ses concurrents dans la discipline, ou plutôt ses collègues, comme Gazo, Oboy, Naps, Laylow, Jul, Ninho, qui auraient eux aussi tous mérité de figurer dans une catégorie qui met en avant les scores de streaming. Il a d'ailleurs déploré l'absence de représentation d'une grande partie du rap game, alors que celui-ci domine clairement les charts de France. A côté de ce petit coup de gueule nécessaire du Marseillais, Orelsan a été le grand gagnant de la soirée, avec 3 Victoires de la Musique : une pour son album, une autre pour son single, et enfin une dernière pour son documentaire. Grosse soirée pour les rappeurs donc, et même pour la musique urbaine puisque Aya Nakamura a elle aussi été titrée.