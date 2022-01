Orelsan, SCH, Sopico, Naps aux Victoires de la musique

Le rap français sera bien représenté.

La 36ème édition des Victoires de la Musique devrait avoir lieu en février et nous connaissons désormais les noms des différents prétendants en lice pour cette nouvelle année. Et l'on constate avec plaisir que le rap français sera bien représenté cette année et ce, dans différentes catégories.

Dans les catégories d'Artiste masculin de l'année ainsi que d'Album de l'année, ce sont SCH et Orelsan qui ont été nommés, respectivement pour "JVLIVS II" et "Civilisation". Face à eux, des artistes comme Julien Doré, Eddy de Pretto ou encore Grand Corps Malade. Orelsan et SCH viennent tous les deux de boucler une année riche en records battus et sont tous deux plus que légitimes dans la défense du rap game français mais Orelsan pourrait bien être favori, puisqu'il a été élu "meilleur vendeur de disque en France en 2021", en seulement un mois et demi avec son album "Civilisation".

Dans une autre catégorie, le Marseillais Naps est engagé avec son morceau "La Kiffance", dans celle de Single de l'année, dans laquelle Orelsan (qui est partout), est également nommé avec "L'odeur de l'essence".

Enfin, les artistes montants comme Lujipeka et Sopico sont tous deux nommés dans la catégorie de Révélation masculine de l'année... Orelsan (qui est vraiment partout), se retrouve également dans la catégorie de Meilleure création visuelle avec son documentaire "Montre jamais ça à personne".

On espère donc, qu'avec toutes ses nominations, le rap français sera récompensé, ce qui serait un juste retour des choses.