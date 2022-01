SCH veut continuer à "ne pas blaguer"

2022 va encore être une année lourde pour le Marseillais.

La nouvelle année est déjà entamée et les bilans de 2021 continuent de tomber... Pour SCH, l'année 2021 a été extrêmement chargée, mais il ne compte pas s'arrêter là.

Son dernier album "JVLIVS II" a plus que brillé, puisqu'il est l'un des plus gros succès commerciaux de 2021 ! SCH a également été présent sur l'immense projet de Jul, "Classico Organisé". Tous ces succès lui ont permis d'intégrer le classement des 50 Français les plus influents. Le rappeur a d'ailleurs tenu à remercier sur son Instagram tous ceux et celles qui ont porté et soutenu ce projet :

"Je suis reconnaissant envers le Bon Dieu qui a mis des gens bienveillants sur mon chemin" [...] Que de réussites cette année, que de récompenses, que de moments forts, que de voyages et que de musique, mon seul et unique moteur".

Il a également eu des mots touchants pour son papa décédé :

"Papa, tu me manques, j’aurais aimé que tu vois ce qu’il se passe pour moi depuis que tu es parti, je te le rends un petit peu ici", avant de promettre à tous ses "followers" (plus d'un million rien que sur Instagram), et fans qu'il ne va pas blaguer pour 2022 et qu'il promet une suite aussi riche que l'année 2021 a été pour lui.

"Merci à mes scélérats qui me soutiennent et m’ont toujours soutenu comme si j’étais leur poto de toujours, je vous promets que je vais pas blaguer en 2022 si le ciel me le permet, merci à vous du fond du cœur et merci à ceux qui m’ont découvert cette année, merci à ceux qui ont contribué à agrandir la lumière autour de moi."

En attendant un nouvel album, le S sera en tournée dans toute la France dès le mois de février avec un passage notamment au Zénith de Paris le 23 et une date exceptionnelle à l'Orange Velodrome, à la maison... Mais pour cela, il va falloir attendre 2023...