SCH parmi les personnalités les plus influentes de France

Il est même assez haut dans le classement.

Avec la fin d'année qui approche, l'heure est venue pour tous les médias de faire le bilan sur les 12 mis qui viennent de s'écouler. On a évidemment droit aux classements de fin d'année, dans les films, dans la musique, pour le Ballon d'Or, bref tout est repassé à la loupe. Pour Vanity Fair, c'était l'occasion de publier leur classement des personnalités les plus influentes en France, un classement qui est lui aussi devenu une sorte de rituel. Et quand on regarde le tableau, on s'aperçoit que SCH fait désormais partie de la team !

En effet, le rappeur marseillais figure au classement et même plutôt haut, puisqu'il occupe la 13ème place. Un score qui est honorable et le fait rentrer dans la même catégorie que PNL par exemple, qui avaient eux aussi figuré dans cette liste des artistes les plus influents. Il est vrai que depuis 2 ans SCH semble avoir pris encore une autre dimension. Grâce à "JVLIVS II", bien sûr, mais aussi grâce à ses apparitions sur les projets de groupe "13'Organisé" et "Classico Organisé", avec à chaque fois un gros succès commercial à la clef.

Une année pleine pour l'artiste, qui a atteint la certification diamant avec sa mixtape classique "A7", indémodable, et qui vient également d'annoncer une tournée. On est toutefois un peu surpris par son classement si haut. Car si il s'agit d'un des meilleurs rappeurs en activité, son univers est tellement personnel et sa manière de rapper tellement particulière qu'il n'a pas beaucoup été copié dans le rap game. A l'inverse d'un Jul, d'un MHD, d'un Ninho, dont les recettes ont été reprises par de nombreux artistes. En tout cas, félicitations au S, on espère qu'il continuera à nous cuisiner du lourd pour la suite, comme à chaque fois avec lui.