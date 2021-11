SCH part en tournée !

Et il confirme une date au Vélodrome !!!

SCH est sur le toit du rap français. Avec la sortie de "Julius II" en début d'année, il a fait la meilleure première semaine de l'année du rap hexagonal, avec presque 64 000 ventes et équivalents stream. Le double de Bobba avec "Ultra", pour situer. Mais il a surtout brillé lors de toutes ses apparitions : en feat avec l'Algerino, ou Naps, ou d'autres, dans "13'Organisé", dans "Classico Organisé", il se démarque à chaque fois. Mais le marseillais nous prépare du sale aussi pour l'année 2022.

Au programme, on aura cette incroyable tournée, annoncée par un teaser publié sur Internet. Une courte vidéo un peu scénarisée, dans laquelle on le voit notamment acheter le Vélodrome avec une belle mallette d'argent (qu'on imagine pas très propre). Un tournée qui semble donc placée sous le signe de "Julius II" et de son ambiance très mafieuse. Au total, 14 dates ont été annoncées dans toute la France, avec un concert au Zenith de Paris le 23 février, mais aussi à Lille, Dijon, Bordeaux, Rennes, Strasbourg ou encore Toulouse.

- JVLIVS TOUR 2022 -

On se voit où mes gâtés ?

Mais surtout, cerise sur le gâteau, un concert au Stade Vélodrome prévu pour l'année 2023 ! Dans un tweet, il annonce que les billets pour sa tournée seront bientôt mis en vente, le mardi 16 novembre à midi. On vous conseille de vous dépêcher, car vu l'ampleur que SCH a pris dans le rap français, les places devraient partir plutôt vite. Avec cette annonce du Vélodrome, le marseillais entre dans la cours très fermée des rappeurs pouvant se vanter de remplir un stade. On lui souhaite d'y arriver !