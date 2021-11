Jul, SCH, Booba sont les tops de l'année 2021 sur Deezer

Le rap français domine le classement !

L'année 2021 touche gentiment à sa fin et comme toujours, cette période amène son lot de bilans et classements en tout genre... Parmi ceux-là, le classement Deezer a révélé sa liste des artistes les plus écoutés sur sa plateforme durant ces onze derniers mois. Parmi les bonnes nouvelles, le rap est bel et bien encore présent, même très présent puisque les trois premiers titres du Top sont issus du rap français :

"La kiffance" de Naps, "Petrouchka" de Soso Manes et PLK et "Bande organisée" de 13'Organisé.

Le top 3 des albums les plus écoutés est également 100% rap français :

"JVLIVS II" de SCH occupe la première place, Ninho la deuxième avec "M.I.L.S 3" et enfin, le Duc est à la troisième place avec "Ultra".

Du côté des artistes les plus écoutés, sans surprise, on retrouve Jul, Ninho et SCH côté hommes et Dua Lipa, la Française Aya Nakamura et Sia, côté femmes.

Le succès du rap français ne s'arrête pas là. Deezer propose également les paroles de certains titres et là encore, les trois sons les plus écoutés avec cette "fonction karaoké" sont "La kiffance" de Naps, encore à la première place, "Petrouchka" (là aussi, à nouveau), puis "Daddy chocolat" de Koba LaD et Gazo.

La catégorie "artistes émergents" voit SDM à la troisième place du podium, comme quoi, le rap français a encore de beaux jours devant lui...

Voici les différents classements :