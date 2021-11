Booba de retour sur Instagram !

Il prend le contrôle du compte d'OKLM.

On s'en souvient, Booba a été banni d'Instagram pour avoir dépassé les bornes et notamment pour des insultes à destination de Rohff. Qu'importe, s'il a un temps trouvé refuge sur Twitter, le Duc n'a pas pu s'empêcher longtemps de jouer avec son réseau social favori et il a trouvé le subterfuge pour continuer à utiliser Instagram. Il passait par le compte de La Piraterie. Pas dans le feed qui restait relativement "neutre" mais dans les story dont il profitait souvent pour mettre des taquets à ses nombreux adversaires, Kaaris, Gims et Housni en tête. Mais, cette fois, il a fait encore plus fort. Il a dû réussir à récupérer les codes des anciens comptes de son média OKLM et a donc repris ses activités sur Insta en toute légalité puisque le compte n'est pas à son nom, même s'il a clairement annoncé que, désormais, c'était là que tout allait se passer.