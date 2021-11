Classico Organisé : les chiffres fous du projet de Jul

Le marseillais continue de faire tomber les records.

Après l'incroyable succès du projet 13'Organisé, Jul a décidé de remettre ça, mais cette fois en invitant les rappeurs parisiens à jouer un "Classico Organisé". Un projet qui réunit plus de 150 artistes de Marseille et de d'Ile-de-France, toutes générations confondues. De quoi réunir les amateurs de rap un peu plus à l'ancienne et de rap plus moderne. Le projet est disponible depuis vendredi et il fait évidemment partie des grosses sorties de novembre. Et visiblement, Jul a encore trouvé le moyen de faire tomber des records !

???? Le Classico Organisé score 3,99 millions de streams Spotify France en 24h !



133,2k streams/titre en moyenne ????

30 titres au Top 200 Spotify France ???? pic.twitter.com/CdOE5olVyU — Ventes Rap (@VentesFRap) November 6, 2021

Pour commencer, le clip "Le classico organisé", qui réunit Jul, PLK, Koba La D, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs, Guy2bezbar, Naps et dont le clip a été dévoilé hier, est déjà à plus de 3 millions de vues en 24 heures. A côté de ça, l'album (sorti vendredi) en lui-même a déjà atteint les 4 millions de streams en 24h sur Spotify. Le morceau dont on parlait précédemment est également premier du top Apple France, devant pas mal de titres de Niska. Pour le clip "Le Classico Organisé" sur Youtube, tenez vous bien : le million de vues a été atteint en seulement 8 heures.

3M de vues en 1 jour et 13h pour LE CLASSICO ORGANISÉ ! pic.twitter.com/q1fIGihtgY — VENTES JUL (@ventes_jul) November 7, 2021

Un engouement qui rappelle presque la folie autour des sorties des albums de PNL. Il faut dire qu'avec ce nouveau projet Jul a fait vraiment très fort en mettant tout le monde d'accord, vieux, jeunes, parisiens et marseillais. Et quand on sait la galère vécue par Sofiane pour faire "93 Empire", on imagine bien que réunir plus de 150 rappeurs sur le projet n'a pas été de tout repos et on est content que ce choix paie !