SCH : "A7" devient la première mixtape certifiée diamant

C'est historique !

C'est par une phrase noyée dans le reportage vidéo que lui consacre GQ que SCH a fait passer l'information : "A7", son premier projet, a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. Autrement dit, "A7" est devenue la première mixtape du rap français à être certifiée diamant. Ce n'est pas un mince exploit, croyez-nous, même si cette certification arrive près de six ans après la sortie de l'opus.

C'est l'année de SCH. Il n'avait rien sorti en 2020 et pourtant, il avait été un des rappeurs les plus influents du game grâce à des featurings plus impressionnants les uns que les autres. En 2021, il est l'un des artistes les plus écoutés sur Deezer avec "Jvlivs II" qui est facilement devenu disque d'or. Et, il en a profité pour devenir diamant avec "A7" son premier projet sorti le 13 novembre 2015 ! N'en jetez plus...