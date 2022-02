Orelsan : Caen va organiser des visites guidées retraçant sa vie

Avec un passage obligé au kebab Délices Magic Beau Gosse.

Orelsan est de nouveau mis à l’honneur par sa ville. Une personne a décidé de proposer des visites guidées marchant sur les pas de l’artiste, de son enfance à aujourd’hui.

Aurélien Cotentin de son vrai nom n’a jamais caché l’amour qu’il portait à la ville de Caen et elle le lui rend bien. Après une fresque géante peinte en son honneur, c’est désormais des visites retraçant son parcours qui vont être données. Selon Ouest-France, les samedis 12 et 19 février, Romain Desclos, un guide professionnel va faire visiter les endroits favoris et marquants du rappeur.

La visite commencera place de la Résistance à côté du collège Henri Brunet où été inscrit l’artiste après la mutation de son père en tant que directeur. En d’autres termes, là où l’aventure caennaise d’Orelsan a commencé. Le guide expliquait :

"Au-delà de cette histoire, mon but est de parler du quartier. Nous sommes dans le quartier de la Reconstruction. À la place du collège, il y avait la clinique de la Miséricorde. Nous allons passer par le port forcément puisqu’il en parle très souvent dans ses chansons et par le Cargö, où il a fait ses premières scènes".

Le tour se poursuivra également dans le quartier où l’interprète de "L’odeur de l’essence" a travaillé en tant que veilleur de nuit jusqu’au mythique kebab Délices Magic Beau Gosse, mis en avant dans le morceau "C’est du propre". Romain Desclos disait d’ailleurs : "Comme on finit par le kebab, ça peut être l’occasion d’aller goûter la sauce Magic Beau Gosse". Et nul doute qu’ils seront nombreux à table. Orelsan va devenir le disque de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français grâce à son album "Civilisation" et semble déjà bien ancré dans l’histoire de Caen.