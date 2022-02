Orelsan va devenir le disque de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français

Il est déjà quadruple platine !

Avec "Civilisation", Orelsan va battre un autre record parmi les nombreux qu'il a déjà éclaté. Il va devenir le disque de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français. Il lui manque "juste" 100 000 ventes pour le devenir puisque le SNEP vient d'annoncer que le rappeur caennais, qui vient d'être honoré par une fresque dans sa ville natale, est éligible au quadruple platine avec 400 000 ventes pour son dernier effort dont il vient d'extraire un nouveau single "La quête". Le record du disque de diamant le plus rapide du rap français est, pour l'instant, toujours détenu par Nekfeu et son album, "Les étoiles vagabondes" qui franchit ce palier à peu près neuf mois après sa sortie. Orel devrait donc pulvériser ce record puisque "Civilisation" qui est sorti le 19 novembre 2021 est au palier précédent, le quadruple platine... Et ce n'est pas tout. Il est un des favoris de la 37e cérémonie des Victoires de la musique. S'il venait à remporte run trophée, nul doute que cela boosterait encore un peu plus les ventes de "Civilisation", le raz-de-marée est donc pour bientôt...

Orelsan a vendu près de 400.000 exemplaires de l'album "Civilisation" en 2 mois !



Il devrait obtenir le disque de Diamant le plus rapide de l'histoire du rap français. ???? pic.twitter.com/71dTDaS7Cz — Kultur (@Kulturlesite_) February 3, 2022

Dans la presse belge, le rappeur caennais avait du mal à analyser le phénoménal succès de son dernier projet.

"Ce nouvel album, je l'ai fait pour que ça marche. Mais là, c'est tellement dingue au niveau de la réception que je me dis : "Ouah, qu'est-ce qui se passe ?". Le documentaire réalisé par mon frère Clément avait déjà amorcé le phénomène, je n'ai jamais fait un truc aussi unanime. Clément a réussi à montrer la sincérité de mon projet. J'ai l'impression que tout le monde me comprend désormais et je suis super content."

Et encore, on ne vous a pas encore parlé de son feat avec Vald ou du début prochain de sa tournée... Autant d'occasions de relancer (si besoin était), les ventes de "Civilisation"...