Orelsan : les ventes de "Civilisation" sont toujours incroyables

Devant plusieurs grosses têtes du Rap FR.

L'album "Civilisation" d'Orlesan, son quatrième véritable album solo après "Perdu d'avance", "Le Chant des Sirènes", et "La Fête est finie", est une des gros succès de cette fin d'année. Un fin d'année pourtant assez rythmée et concurrentiel, avec comme souvent des sorties de la part de la plupart des stars du Rap FR. Mais il faut le dire, Orelsan est aujourd'hui très loin de la concurrence, avec un disque d'or presque déjà atteint avant la sortie de son album. Mais surtout, des ventes qui ne faiblissent pas dans le temps.

L'album « Civilisation » d’Orelsan est à 274.078 ventes en 4 semaines ! ???? @Orel_san



???? Semaine 1 : 139.929

???? Semaine 2 : 48.839

???? Semaine 3 : 39.661

???? Semaine 4 : 45.649



Bientôt le triple platine ! ???????????? pic.twitter.com/WJxEXSyy3G — DéRap ! ???? (@DeRapFr) December 17, 2021

C'est ce phénomène précis qui est véritablement impressionnant. D'habitude, lorsqu'on album cartonne en première semaine, les scores baissent très vite dans ls semaines suivantes, encore plus quand la concurrence est forte. Et au milieu des Ninho, Lacrim ou Jul on peut dire que Orelsan avait une forte concurrence dans les bacs. Mais rien n'y fait, "Civilisation" continue de se vendre et de rester très haut dans les classements des plateformes de streaming. Après une première semaine à 139 000 ventes, une deuxième à 48 800, une troisième à presque 40 000, les scores ont même remonté avec une quatrième semaine à 45 649. Pour un total de 274 000 ventes, ce qui le rapproche du triple platine.

Une remontée qui s'explique évidemment par la qualité du disque mais aussi par tout l'arsenal promotionnel déployé par le rappeur, qui fait le tour de certains plateaux télés mais est aussi très présent sur Internet. Le J, quant à lui, habitué des énormes scores de ventes, a tout de même fait une première semaine à presque 30 000 ventes sans aucune promo. Le véritable coup de cette fin d'année a donc était fait par Orelsan, et on continuera de regarder l'évolution de son projet dans le temps.