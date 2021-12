Orelsan : les chiffres de vente de "Civilisation" ne baissent pas

Le projet est déjà certifié double disque de platine.

Depuis le 19 novembre on entend que parler de lui et de son projet, Orelsan n'en finit plus de battre les records. Après une première semaine qui établissait déjà un record, le rappeur de Caen a continué sur sa lancée avec plus de 48 000 exemplaires de "Civilisation" écoulés en deuxième semaine. Une troisième semaine qui a peine baissé, (40 000 copies vendues) lui a permis d'être éligible au double platine (la certification est effective en 3ème semaine d'exploitation).

Le président (Emmanuel Macron lui-même), a totalement validé Orelsan en saluant sa musique. Malgré cette sympathique attention de la part du président, Orel, qui ne fait jamais rien comme les autres, s'est tout de même permis de tacler le chef de l'Etat... En même temps, il peut se le permettre avec un tel record atteint pour "Civilisation" : après seulement trois semaines de sorties, le double platine (+200 000 ventes) est décroché "facilement" avec 228 429 équivalents ventes.

Belle certification qui n'arrête pas Orelsan pour autant... Malgré les récentes grosses sorties dans le rap game français, comme celle de Ninho par exemple, ou à l'international, celle de la chanteuse Adele, Orelsan se hisse à la deuxième place du Top Albums de la semaine établie par le Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP).

Où le rappeur caennais va-t-il s'arrêter ?