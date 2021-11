Bobby Shmurda : un hymne pour les strip-clubs avec Adèle?

Bobby a de grandes ambitions, peut-être trop grandes !

Bobby Shmurda est un des rappeurs les plus gangsta actuellement en activité dans le rap game US. Il n'a d'ailleurs pas beaucoup profité de sa notoriété, puisqu'à 27 ans il vient à peine de sortir de 6 ans de prison, et qu'il a surtout explosé une fois qu'il était déjà derrière les barreaux. Pas forcément beaucoup de rapport avec la chanteuse Adèle, icône de la pop mondiale à la voix si reconnaissable, artiste multi-décorée et une des plus grosses stars des dernières années. Pourtant, une collaboration pourrait bien voir le jour entre les deux...

You Know what the world needs …. #BobbyShmurda & #Adele to make a Strip Club Anthem ???? — Bobby Shmurda (@Shmurda) November 25, 2021

C'est en tout cas ce que désire Bobby Shmurda ! Le rappeur l'a fait savoir dans une série de tweets, dans lesquels il déclare : "Vous savez ce dont le monde à besoin : Bobby Shmurda et Adèle qui font un tube pour les strip-clubs !". Dans un autre tweet, il déclare : "sa voix te donne envie de..." suivi d'un GIF assez explicite. Une lubie qui paraît étrange. Mais on a pu voir récemment que le rappeur aimer lui aussi se lâcher en twerkant, alors il aurait bien sa place dans les strip-clubs, qu'il fréquente aussi beaucoup en tant que client comme chaque rappeur US qui se respecte.

Her voice just make you wanna pic.twitter.com/t8J1EMTvJy — Bobby Shmurda (@Shmurda) November 25, 2021

Du côté d'Adèle, on n'a pour le moment pas de réponse et on doute qu'elle donnera suite aux propositions assez bizarres du rappeur. Elle qui vient de sortir son nouvel album est plutôt éloignée des standards habituels des clubs, même si elle sait tout faire. Toutefois, il est permis de rêver, car la chanteuse est très amie avec Drake, et on espère que le canadien interviendra pour la convaincre de donner naissance à ce titre improbable avec Bobby Shmurda.