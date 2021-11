Drake est le meilleur ami d'Adele

Leur amitié est le plus beau cadeau que sa carrière lui a apporté.

Drake a beaucoup d'amis dans le secteur du divertissement, même s'il prétend le contraire dans "No Friends In The Industry" extrait de "Certified Lover Boy"... L'une de ses amitiés les plus surprenantes est celle qu'il entretient avec la chanteuse anglaise de R&B et pop, Adele.

Lors d'une récente entrevue avec CBC Radio, Adele a parlé du 6 God et de la façon dont il comprend ce que signifie être une superstar dans l'industrie. Selon Adele, ils sont tous les deux les derniers d'une génération mourante.

"Nous sommes une race mourante", a-t-elle déclaré à propos d'elle-même et de Drake. "Nous étions environ une dizaine. Mais il n'y aura plus autant d'entre nous au sommet comme nous l'avons fait car nous sommes sortis avant le streaming, nous sommes sortis avant la frénésie, nous sommes de la vieille école."

Adele a expliqué que son amitié avec Drake était vitale pour elle car c'est l'une des meilleures choses que sa carrière ne lui ait jamais données.

"Je peux lui dire quelque chose et il ne me jugera jamais. Donc, avoir accès à quelqu'un qui est dans la même position que la tienne, c'est l'un des plus grands cadeaux de toute ma carrière."

En octobre, Adele a révélé qu'elle avait fait écouter son nouvel album "30" spécialement pour Drake, qui a déclaré que c'était exactement ce que les gens recherchaient dans un projet. Elle a également dit que justement, elle ne demandait pas aux gens ce qu'ils pensaient de sa musique habituellement, mais que l'opinion du Canadien était importante.