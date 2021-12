Orelsan : "Civilisation" déjà certifié double platine

Les ventes continuent de pleuvoir sur Orel.

Si on devait faire un tableau des grands gagnants des sorties de fin d'année dans le rap français, Orelsan serait probablement en tête, ou pas loin juste derrière le premier. Le tout, avec une stratégie commerciale finement jouée : après 4 ans sans nouvel album, le rappeur est revenu progressivement, d'abord grâce à un feat avec Ninho mais également grâce à un documentaire sur ses débuts tourné par son jeune frère, et qui connaît un grand succès. Tout ça, pour arriver plus fort avec "Civilisation" en novembre, et tout raffler.

Quand on dit tout rafler, on parle bien de ne presque rien laisser aux autres. Avec sa campagne de précommande, ses 15 versions physiques différentes et ses tickets d'or, Orelsan a quasiment monopolisé l'attention des médias et du public, pour une sortie de tous les records : "Civilisation" est dispo depuis le 19 novembre et il est déjà certifié double disque de platine, ce qu équivaut donc à 200 000 ventes ou équivalents stream. Il est même déjà autour de 230 000 ventes au total, ce qui indique que cette folle course aux records pourrait bien continuer.

On souhaite évidemment à Orelsan d'aller décrocher le million d'exemplaires écoulés, même si la route est encore longue et que rien ne dit que son équipe voudra mettre en avant ce projet aussi longtemps. Mais avec la tournée prévue pour le rappeur (en espérant que le contexte sanitaire reste stable), ce disque devrait s'assurer un gros succès sur la durée.