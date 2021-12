Pour Orelsan, Ninho est "trop fort"

Le rappeur Caennais est fan.

Poids lourd du rap français et de l'industrie musicale en France plus généralement depuis un moment déjà, d'autant plus depuis la sortie de son dernier album "Civilisation", Orelsan s'est confié à Mehdi Maizi dans l'interview "Le Code" et il n'a pas hésité à dire toute son admiration pour Ninho.

L'interview vient de sortir et on y apprend pas mal de choses... Orelsan s'est vraiment confié et a affirmé notamment être plus posé, plus concerné par ce qui se passe autour de lui. Il a également dit ne plus avoir peur de vieillir, et a parlé de ses influences et inspirations. Parmi celles-ci, on retrouve le rappeur Ninho avec lequel il a dernièrement collaboré sur le morceau "Millions". Plus de 14 millions de vues pour le clip de ce morceau extrait de la compilation "No Limit", mais surtout la naissance d'une véritable connexion entre les deux rappeurs, comme raconte Orelsan :

"C’est vrai que moi, je suis hyper fan de Ninho. Je le trouve trop fort, en fait. Déjà, j’écoutais Ninho. Tout simplement ! J’avais beaucoup saigné "Destin". Et puis, je sais pas, au bout d’un moment, les gars de la compil’ "No Limit", qui sont en fait des potes à nous, qui nous ont proposé de participer à la compil’ en duo Ninho et moi. Parce que le concept de la compil’ c’est de faires des feats, de gros feats et souvent, des trucs qu’on avait pas encore entendu. J’étais emballé direct, je me suis dit "Ah ouais trop bien ! Et puis ça fait partie du truc de se mélanger et de justement, mélanger des univers".

Orelsan a aussi expliqué que c'est Ninho qui avait initié le morceau alors que lui voulait plutôt une prod sur laquelle les deux rappeurs auraient kické.

"On avait préparé une prod pour ce feat, on avait fait un truc un peu kickage, tu vois ? Mais qui était peut-être un peu l’évidence, tu vois ? Et en faisant écouter, Ninho, il passe au studio, on lui fait écouter. Et il dit : 'Je vois pas un truc kickage… Les gens, ils vont trop s’y attendre. Je verrais plus un truc un peu posé. J’ai plus envie qu’on nous laisse tranquille'."

Au final, c'est N.I qui avait raison si on en croit le succès du morceau "Millions"...