Orelsan honoré par une fresque à Caen

"Le meilleur ambassadeur de la ville".

Ils ne sont pas nombreux les rappeurs vivants à avoir eu l'honneur de figurer sur les murs via une fresque géante peinte par des graffeurs. Souvent, cela permet de rendre hommage à des artistes disparus comme King Von à Chicago ou encore Nipsey Hussle. En France, il semble que l'on préfère faire la même démarche alors que les rappeurs sont toujours vivants. Jul a notamment eu ce privilège à Marseille et, aujourd'hui, c'est au tour d'Orelsan sur les murs de Caen, sa ville natale.

Enfant de la ville normande et fier de l'être, Orelsan est considéré comme "le meilleur ambassadeur de la ville" selon les deux graffeurs qui ont peint une fresque en son honneur. 125 m2 selon les informations de 20 Minutes, signés par deux graffiti artists locaux, SoLiCe et Horss qui ont commenté leur oeuvre dans les colonnes de Ouest-France.

"On sait qu’Orelsan est un grand fan de mangas, comme nous. Alors, on a misé sur le fait que Dragon Ball était son préféré."

On peut donc y voir Son Goku affublé des lunettes de Bender et le drapeau qui symbolise "Civilisation", son dernier album. Ces deux pièces entourent un portrait hyper réaliste du rappeur, magnifique, en noir et blanc.

Dans le Parisien, SoLiCe précise :