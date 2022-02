SCH félicite Jul pour "Classico Organisé"

Le plus organisé de tous.

Quand on a appris que les projets "13 Organisé" et "Classico Organisé" étaient en route, on s'est dit que le seul rappeur français qui était capable de réussir un tel coup ne pouvait être que Jul. Mais nous, on pensait plutôt à sa gentillesse, au fait qu'il ne soit en clash ou n'ait de problème avec personne et qu'il surfe sur une vague de succès sans précédent, autant d'éléments capables de rallier un nombre incroyables d'autres artistes à sa cause. Mais SCH a levé une partie du voile derrière ses projet sans précédents dans le rap français dans une interview pour le format "On The Corner" de Yard en expliquant que Jul était le seul à être aussi organisé pour réunir autant de gens aussi désorganisés.

“C’est incroyable ce qu’il se passe à Marseille, il y a une vraie entraide, une vraie entente… On vit une belle époque. Ce qui reste anecdotique mais qui est formidable, c’est qu’un seul mec a créé la logistique pour 50 mecs qui sont tous désorganisés dans leur mode de vie, et on a appelé ça “13 Organisé”. C’est le reflet de ce qu’est vraiment la ville.”