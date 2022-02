Que prépare Booba ?

A l'occasion des 20 as de "Temps Mort".

Vous le savez sans doute, ces dernières semaines l'album "Temps Mort" de Booba fête ses 20 ans. Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit de son plus grand classique en solo, et ce disque a eu une aura qui n'est aujourd'hui toujours pas éteinte. le projet est encore une référence pour tout le monde, avec une manière d'écrire très particulière. Un anniversaire qui a été souhaité par tous les fans de rap et les rédactions, mais coté Booba, on est un peu à la traîne au niveau des célébrations.

Mais le Duc pourrait bien être en train de préparer quelque chose. C'est la rumeur qui enfle fort depuis hier, puisque le rappeur du 92 a posté une story énigmatique, sur laquelle on le voit lui, époque "Temps Mort", sur la cover de la version vinyle de l'album. En légende, on peut lire "On va terminer par le commencement...". Une phrase assez obscure mais qui peut être prise dans le sens où B2o serait dans un mode "fin de cycle", ou "on boucle la boucle".

Ca sous-entendrait que Booba serait véritablement en train de préparer quelque chose, soit en rapport avec "Temps Mort", soit en rapport avec un nouveau projet de fin de carrière qui viendrait donc clore ces 25 ans de rap de B2o. On rappelle cependant que l'artiste a plusieurs fois annoncé qu'il ne sortirait plus d'albums, et qu'il était n peu en retraite. Depuis, on l'a beaucoup vu en feat, mais plus du tout sur un album. Cette phrase mystérieuse a donc de grandes chances d'annoncer une simple réédition au mieux, ou peut-être rien du tout. Et vous, qu'en pensez-vous?