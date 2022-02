Booba : Maes vient-il de le provoquer ?

On le sait, les relations entre Maes et Booba se sont fortement dégradées depuis que le rappeur de Sevran est en embrouille avec ses anciens producteurs. Les deux rappeurs se sont même échangés des menaces autour de la sortie d'un titre qu'ils ont en commun "Pablo". Finalement, le Duc l'a sorti sans le couplet de Maes. A priori, les liens ne sont pas renoués et même "exilé" à Dubaï, le Sevranais ne semble pas avoir envie de calmer les choses. Il a eu récemment de violents échanges avec un proche de Sadek et il semble qu'il verse cette fois dans la provocation. En effet, dans une de ses dernières parutions, on le voir au volant de sa voiture en train de s'ambiancer sur un classique de Rohff, le morceau "Qui est l'exemple ?", un titre paru en 2001 sur l'album "La vie avant la mort". Il finit d'ailleurs par chanter quelques paroles qu'il connaît par coeur.

Maes qui réécoute l’un des plus grands classiques de Rohff ???? pic.twitter.com/eRT1p5pxrL — Midi/Minuit (@midiminuit__) February 5, 2022

Alors évidemment, ce n'est peut-être qu'un hasard mais on a quand même du mal à y croire vu les relations qu'entretiennent Booba et Maes d'un côté et Booba et Rohff de l'autre. En plus, on peut penser que parmi les titres d'Housni, prendre celui qui a pour titre "Qui est l'exemple ?" ne peut être exempt de sous-entendus. Notre théorie, c'est plutôt que Maes règle ses comptes avec le Duc de façon subliminale et pousse toujours un peu plus la provocation...

Nul doute que le Duc ne devrait pas manquer de réagir...