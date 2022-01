Booba prévient Maes...

L’atmosphère est tendue entre les deux.

Les rapports entre Booba et Maes semblent avoir pris une autre tournure. La cause ? Les droits d’un nouveau morceau appelé "Pablo".

La période semble plus que compliquée pour Maes. Le rappeur en danger à Sevran a dû fuir à Dubaï et il s’est également séparé de son manager et de son label Les Derniers Salopards (certainement en partie à cause de leur manque de soutien dans cette affaire). Et on peut ajouter à cela, l’annulation des dates de sa tournée. En d’autres termes, les galères s’enchaînent ces derniers temps pour l’artiste sevranais. Et comme si ce n’était pas suffisant, il semblerait que la relation entre Booba et le rappeur de 27 ans ne tienne plus qu’à un fil. Il y a peu de temps, les spéculations allaient bon train sur les réseaux sociaux quant à la fin de leur amitié. Des rumeurs que Kopp avait démenties sans vraiment donner plus d’explications.

Cependant, le mercredi 19 janvier, l’échange des deux rappeurs par stories interposées sur Instagram pose un doute. Tout a commencé lorsque Maes a annoncé la sortie surprise, sur YouTube, d’un nouveau titre nommé "Pablo" et produit par Bersa Music. Malheureusement pour ses fans, le titre a été supprimé et c’est le Duc en personne qui y est pour quelque chose. Selon les explications de celui qui partage Keny Arkana, les droits du morceau lui appartiennent et ce dernier ne souhaitait pas le diffuser, d’où la suppression. Il disait en story : "Maes fais pas l’gamin, on va pas se chamailler pour ça ! Tu me fais passer pour un voleur mais tu m’as donné le son, c’est mon mien". Il ajoute plus tard : "Donner c’est donner, reprendre c’est voler".

Toujours sur Instagram, l’interprète de "Kalenji" a par la suite tenu à rassurer ses fans : "Je vous prépare un truc où vous pourrez accéder au son et aux futurs cadeaux à venir sans qu’il saute de partout". Ce à quoi Booba a rétorqué en ajoutant qu’il pouvait tout de même publier la version du titre dans laquelle ils sont en feat. Il lui répond : "Il saute parce que c’est mon mien ! C’est le pas autorisé. Mais si tu veux je poste la version où on est deux elle tue". Une version qui est aussi apparue sur les réseaux dans la soirée.

Au final, Maes a fini par révéler le morceau "Pablo", sans problème de restrictions via un lien Google Drive qu’il a partagé à sa fan base. Sans oublier un dernier clin d’œil à B2O : "Tenez l’équipe. OKLM donne la force. Sans rancune".

Vraiment sans rancune ? Seul l’avenir nous le dira…