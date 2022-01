Booba et Maes : la fin d'une amitié ?

Le Duc aurait unfollow le Sevranais.

Maes ne serait donc plus en odeur de sainteté à Sevran comme on l'a appris hier. Rattrapé par des problèmes liés à la rue et menacé, le rappeur a préféré prendre le large avec sa famille pour se mettre en sécurité à Dubaï. S'il ne semble plus le bienvenu dans sa ville de naissance, cette affaire aurait une autre conséquence sur sa carrière. En effet, il semble qu'entre Maes et Booba les relations ne soient plus au beau fixe. Même s'il ne s'agit que de réseaux sociaux, il semble que le Duc ait arrêté de suivre le Sevranais. Cela ne peut-être qu'un petit geste mais il pourrait avoir de grosses conséquences sur la carrière du plus jeune. Déjà lâché par ses producteurs, s'il perdait vraiment le soutien de Booba, il perdrait un allié de poids avec qui il a réussi de très nombreux hits. Aujourd'hui, unfollow quelqu'un correspond quasiment à lui déclarer la guerre. La situation est donc tendue...

Les internautes sont très à l'affût de ce genre de choses surtout que Maes a expliqué la fin de son aventure avec ses producteurs et son label Les Derniers Salopards. Il a jugé que ces derniers ne l'avaient pas soutenu alors qu'il était menacé et qu'on brûlait des voitures alors qu'il tournait un clip avec ZKR. Il faut croire que le Duc a choisi son camp et qu'il est plus lié à l'équipe de production du Sevranais qu'au rappeur lui-même puisqu'il l'a unfollow sur les réseaux. Les twittos notamment s'en sont donnés à cœur joie.

#Maes parti à Dubaï a cause d'une histoire de fusillade de clans ect#Booba quand il va recevoir un appel de Maes : pic.twitter.com/SBsjfM64fy — Mehdii Dz ???????????????????????? (@MehdiiiDz_) January 11, 2022

Personne n'a infirmé ou confirmé cette nouvelle rumeur. De son côté, Booba continue de multiplier les messages contre le vaccin et le pass sanitaire tandis que Maes a partagé un extrait d'un titre inédit en direct de Dubaï.

????Maes a partagé une exclu cette nuit ! pic.twitter.com/Q11CKxblbq — rvpfr (@rvpfr_) January 13, 2022

Il a aussi posté ce message énigmatique.

Maes laisse un message sur sa story ????



« Les gens aiment bien manger, mais quand faut faire la vaisselle, y’a plus personne.. » pic.twitter.com/fyDGSksuFL — THE WORLD ???? (@theworld_rap) January 12, 2022

Comprenne qui pourra... En tout cas, il y a effectivement un problème autour de Maes qui semble prendre de grosses proportions. Booba va-t-il communiquer à ce sujet ? On attend un signe du Duc.