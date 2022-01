Maes : sa tournée totalement annulée ?

Les ennuis continuent pour le Sevranais.

Les ennuis semblent ne pas vouloir s'arrêter pour Maes. Alors qu'il semble persona non grata dans sa propre ville de Sevran et qu'il a dû quitter la France pour Dubaï, mettant ainsi en péril son amitié avec Booba, la "chute" continue. En effet, il semble que toutes les dates de sa tournée ne soient plus disponibles et que, carrément, elles soient toutes annulées, sans doute une conséquence du litige qui l'oppose à ses anciens producteurs. Bref, vous l'aurez compris, Maes va avoir du mal à remonter la pente. Déjà décalée une fois en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires qui vont avec, la tournée de Maes pourrait cette fois purement et complètement annulée comme on peut le voir sur cette capture d'écran d'un site qui vend normalement des billets.

Pour le moment, personne n'a réagi, ni son tourneur, ni sa maison de disques, ni l'artiste lui-même. Alors, on reste au conditionnel en espérant que cela ne soit qu'un bug ou un délai dû à la situation sanitaire avant que le rappeur originaire de Sevran ne puisse vraiment monter sur scène. Toujours à Dubaï, Maes a publié il y a peu un inédit sur les réseaux sociaux, une façon de dire et de montrer que, peu importe les événements et les problèmes, il reste présent prêt à lancer encore plus de saleté. Pour cela, il devrait pouvoir compter sur le soutien de Booba qui a réitéré son amitié au rappeur du 93, mettant ainsi aux rumeurs qui les disaient brouillés.

C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas.