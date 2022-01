Booba partage Keny Arkana

La rappeuse est "dans le tur-fu" selon B2O.

Booba a ressorti un ancien clip de Keny Arkana, qui correspond parfaitement à notre époque. La rappeuse serait-elle visionnaire ? Le Duc semble penser que oui.

Depuis le début de la crise sanitaire, Kopp (comme beaucoup de personnes) s’est engagé dans le débat sur le Covid-19 et le pass vaccinal. Très actif sur les réseaux, entre deux clashs, il a fait part de son point de vue sur les mesures gouvernementales. Entre le pass sanitaire, la vaccination ou encore le port du masque pour les plus jeunes, tout y est passé. Cela lui a d’ailleurs valu la fermeture de son compte Twitter (ça et probablement ses attaques répétées envers Gims, Stromae et bien d’autres). Au final, la suspension n’aura duré qu’une journée et Booba a pu rapidement reprendre ses bonnes habitudes sur le réseau social.

Le mardi 18 janvier, B2O a publié un tweet qui a surpris de nombreux internautes. Il a partagé le clip "V pour Vérités" de Keny Arkana sorti en 2011. À l'instar de beaucoup d'autres morceaux très engagés de l'artiste, celui-ci issu de l’album "L’Esquisse 2", dénonce un gouvernement manipulateur et appel à l’éveil de la population. Presque onze ans après la sortie du titre, il semblerait que les propos revendicateurs de la rappeuse puissent s’appliquer à l’actualité. Accompagné d’un extrait du clip, Booba écrit : "Moi qui me croyais dans le turfu ! Ça a dix ans… on n’y croit on n’y croit pas, on y voit on n’y voit pas… Keny Arkana #disentlesgénies". La Marseillaise a vu juste et Booba tient à le rappeler.