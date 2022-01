Booba : son compte Twitter fermé

Oui, Booba s'est encore fait ban de Twitter.

Le rappeur Booba a eu dernièrement des rapports plutôt conflictuels avec un peu tout le monde, mais surtout avec les réseaux sociaux et leurs modérateurs. Il a notamment été banni d'Instagram, ce qui l'empêche d'avoir un compte officiel à son nom et l'oblige à utiliser la page OKLM pour communiquer. Il lui restait cependant son compte twitter, que le Duc utilisait pour martyriser ses ennemis avec un penchant particulier pour aller taquiner Gims. Sauf que cette fois, ce compte Twitter vient de fermer lui aussi, temporairement.

C'est ce qu'on apprend lorsqu'on se rend sur sa page. Pas plus de précisions, on sait simplement que le compte est temporairement suspendu pour violation de la "Media Policy" de Twitter. Parmi les hypothèses probables, on se rappelle notamment des propos assez virulents au sujet du pass sanitaire et de la vaccination. Il est vrai que les réseaux sociaux ont mis en place une nouvelle politique de "lutte contre les fakenews", un processus assez critiqué d'un point de vue éthique (certaines voix accusent en effet Facebook et Twitter de museler la liberté d'expression). Booba aurait donc pu être sanctionné, après ses nombreuses prises de position sur le sujet.

Une autre possibilité est la suivante : Booba s'est fait sanctionner une fois de plus pour du "harcèlement en ligne", des motifs plus ou moins identiques à ceux qui l'ont fait exclure d'Instagram. La cause pourrait donc être son embrouille avec Gims, car le Duc s'est montré très productif sur le sujet, avec des insultes, des vidéos, des montages, et aussi un enregistrement de Gims qui parle de ses volontés d'évasion fiscale. On vous tient au courant dès qu'on en sait plus.