Booba et Gims : pas de trêve pour la nouvelle année !

Les premiers clashs commencent déjà.

Gims s’est fait attaquer sur les réseaux sociaux pour son coup de gueule envers ceux qui lui souhaitent une bonne année, en particulier les musulmans. Des propos qui ont aussi fait réagir Booba toujours prêt à dégainer.

2022 ne commence pas de la meilleure des manières pour Meugui. Alors que beaucoup de personnalités ont souhaité leurs vœux sur leurs réseaux avec des photos ou des vidéos, Gims avait lui, un message à faire passer. Le membre de la Sexion d’Assaut (qui sera de retour en 2022) a partagé une vidéo dans laquelle il réclame qu’on ne lui souhaite plus une bonne année. Il explique :

"S’il vous plaît, laissez-moi avec les Bonne année, Nouvel An, laissez-moi avec ça. Vous savez bien que je n’ai jamais répondu à ça et vous continuez à m’en envoyer jusqu’en janvier, février. En plus, les muslims, on a la même conviction, arrêtez avec cela. Ce sont des muslims qui m’envoient ça, la plupart du temps. Les frères, ne faites pas ça (…) Ça ne fait pas partie de nos convictions."

Gims évoque également les anniversaires ou encore Noël : "Quand je vois des grands sapins chez des Mustapha, des Bakari, je vois qu’on n’est pas concentré à la maison là-bas". Il ajoute qu’il "respecte", mais que "ce ne sont pas nos fêtes". Avec sa vidéo, l’interprète de "Best Life" a donc créé la polémique. Sur Twitter notamment, de nombreux internautes ont vivement réagi à ses propos. Certains tweets ont même été repris et partagés par Booba, qui ne manque jamais une occasion de clasher son ennemi. Le Duc a terminé Gims en seulement un tweet composé de quatre photos. Dans une première on peut voir un tweet d’Éric Zemmour sur le sujet, vidéo à l’appui : "Maitre Gims, soutien de Valérie Pécresse, vous parle d’identité". B2O avait d’ailleurs lui-même reproché le soutien du chanteur à la candidate à l’élection présidentielle.

Dans une seconde photo, Kopp a partagé un article de l’HuffPost : "Maître Gims confie avoir rejoint (puis quitté) une "secte islamiste"", titre relayé par un internaute qui a commenté : "On n’est plus vraiment sûrs qu’il l’ait quittée…". Ensuite, les deux dernières photos représentaient des screens de tweets plutôt violents venant de twittos très mécontents des propos de Meugui. Le tout légendé par Booba : "Gims, grand pitre sans pupitre que tu es", accompagné d’un émoji qui vomit.

Et l’année a commencé il y a trois jours, ça promet !