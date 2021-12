Booba reproche encore une fois à Gims son soutien à Valérie Précresse

En sortant des archives.

Booba n’a pas fini d’en découvre avec Gims et de l’afficher sur ses réseaux. Il a mis en avant le fait que Meugui a soutenu Valérie Pécresse, qui reprend aujourd’hui un ancien slogan du FN pour sa candidature à l’élection présidentielle.

Après avoir accusé Gims d’acheter des streams, le Duc remet le couvert. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de musique, mais de politique. Il y a quelque temps, le membre de la Sexion d’Assaut avait collaboré avec Valérie Pécresse, désormais candidate représentant le parti Les Républicains à l’élection présidentielle 2022. Un soutien très critiqué notamment par Booba qui ne manque jamais une occasion de clasher son ennemi. Lundi 13 décembre, il en a remis une couche et a de nouveau attaqué Gims.

La candidate de la droite a récemment dévoilé son slogan de campagne lors d’un meeting. Ce dernier dit : "Le courage de dire, la volonté de faire". Une phrase en soit, lambda, cependant, à l’ère du digital, tout se retrouve et les archives sont accessibles en seulement quelques clics. En effet, il s’agit du même slogan utilisé en 1986 par le Front National sur des affiches. Il n’en fallait pas moins pour que Booba partage l’information sur ses réseaux sociaux dans une vidéo. Dans cette dernière, on peut également entendre la voix de Gims, qui avait adressé dans le passé, un message à Valérie Pécresse. Il disait : "Plein de positif, que du bien, que du bien, merci infiniment à Valérie Pécresse, let’s go". Booba ressort donc les dossiers ! Comme d’habitude, le principal intéressé n’a pas répondu à l’attaque de Kopp, qui ne sera certainement pas la dernière...