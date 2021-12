Sexion d'Assaut : "Le retour des rois" aura bien lieu

Le nouveau projet arrive prochainement !

Il y a quelques mois, Black M affirmait qu'il n'y aurait plus jamais d'album de la Sexion D'Assaut et pourtant. Après des années d'attentes, de conflits et de déceptions, le groupe a officialisé la sortie de son nouvel album, "Le retour des Rois". Après plus de neuf ans d'attente, le groupe donne rendez-vous à ses fans le 14 mai 2022, dans moins de six mois très exactement, afin de découvrir cet album studio qui aura pour spécificité d'être disponible uniquement en version physique. Une stratégie inconnue mais sûrement précise, se cache certainement derrière ce choix qui peut, à chaud, sembler risqué pour les résultats commerciaux du projet mais ça, seul l'avenir nous le dira.

En attendant, le 14 mai 2022 sera aussi la date de leur concert à Paris, à La Défense Arena précisément, puisque ce dernier concert comme tous les autres, avaient été reportés en 2022 en raison de la pandémie de Covid-19.

A la surprise générale, Sexion D'Assaut est donc de retour et à en croire les réseaux, même Gims a décidé d'enterrer définitivement la hache de guerre. Comme ses potes du groupe, il a relayé la vidéo teasing de leur retour sur son Instagram, preuve qu'un véritable accord a enfin été trouvé avec, notamment, le boss du Wati B, Dawala avec lequel Gims a longtemps été en guerre.