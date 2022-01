Booba tacle Gims sur ses impôts

Une petite piqûre de rappel de la part du Duc.

Ca n'est désormais plus un secret pour personne, Booba et Gims se détestent. Polémiques autour des fausses montres de l'un, du marabout de l'autre, tout est un prétexte pour que l'un des deux envoie des piques à l'autre. Alors forcément, quand il y a un signe de faiblesse chez l'une des deux stars, le rival s'empresse d'attaquer et d'en rajouter. Comme Gims est dans la tourmente après ses propos polémiques sur la nouvelle année, Booba en a profité pour faire une petite piqûre de rappel qui pourrait bien le mettre encore plus dans la sauce.

Car cette fois, B2o a choisi l'angle des impôts. Cette vidéo est datée, mais il a choisi pile le bon moment pour la ressortir. Dans ce court extrait audio, on entend la voix de Gims, qui parle de ses impôts. Il déclare notamment que "là c'est la dernière année où je paye des impôts en France", ou encore "c'est le dernier coup de grâce qu'ils m'ont mis". On comprend que le chanteur semble avoir vécu une année fiscale difficile à cette époque et aurait fait en sorte de ne plus payer d'impôts en France.

Une information qui ne devrait peut-être pas faire plaisir à Valérie Pécresse, candidate des LR à la prochaine élection présidentielle. La politicienne et Gims s'étaient montrés assez proches par le passé, mais il semble qu'à la suite de la polémique elle a décidé de prendre quelques distances. Le membre de la Sexion d'Assaut peut donc se rassurer : il ne voulait pas qu'on lui souhaite la bonne année, et elle commence de la pire des manières.