Booba : pourquoi il ne faut jamais l'attaquer

Action-réaction à éviter...

Booba doit son renom grâce à ses talents de rappeur c'est certain mais également, qu'on se le dise, grâce à ses nombreuses embrouilles avec ses homologues et ses clashs en tout genre, Kaaris, Gims, Rohff ou encore La Fouine peuvent en témoigner... Il a enfin expliqué pourquoi il étrait aussi méchant dans une interview pour Vice.

En effet, depuis toujours, le Duc fait dans le trash-talk, et souvent, ça ne passe pas... Pourtant, depuis des années maintenant, les "copains" du game en prennent pour leur grade et Booba a une raison logique à tout cela, comme il l'a expliqué durant son entretient (retranscrit par "Interlude"), avec Vice I-D :

"C’est comme si je me trouvais dans une cour d’école. Si je ne vous aime pas pour une raison ou une autre, je prends un malin plaisir à vous pousser à bout. C’est une situation difficile pour eux, parce que je suis drôle et implacable quand je les taquine. La plupart des rappeurs fonctionnent avec un ego, donc ils ont toujours tendance à répondre, ce qui est une erreur."

Le Duc a donc une explication à tout ça et un conseil surtout : ne pas répondre et encaisser tant que possible...

Pas sûr que ça passe auprès de ses "ennAmis", quoi qu'il en soit, en embrouille avec un ou plusieurs rappeurs ou non, Booba brille toujours aussi fort. Sa carrière, déjà bien riche, a pris encore en lingots d'or grâce à son lancement dans les NFT notamment. Booba a d'ailleurs récemment dévoilé "GDC", son deuxième titre disponible uniquement en NFT et tout est déjà sold-out... N'en plaise à certains, n'est pas Duc qui veut...

Ana Talan