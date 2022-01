Booba s'engage dans le débat du pass vaccinal

Et soutien une députée La France Insoumise.

Le Duc est sur tous les fronts en ce moment. Outre Gims qu'il taille impitoyablement depuis sa sortie sur la bonne année, Booba s'engage aussi dans le débat sur le pass vaccinal. En début d'année déjà, le patron du 92I s'était fendu d'un post sur Twitter contre la vaccination des enfants et le port du masque pour les plus petits. Cette fois alors que le président Macron veut "emmerder" les non-vaccinés et que le débat parlementaire sur le pass vaccinal s'enlise à l'Assemblée Nationale, Kopp a pris parti et s'engage au soutien d'une députée de la France Insoumise, Mathilde Panot qu'il félicite pour son combat et ses prises de positions, notamment en ce qui concerne la défense des libertés individuelles.