Booba s'insurge contre le port du masque pour les plus jeunes

Le Duc ne lâche rien.

Les nouvelles restrictions sanitaires prises récemment par le gouvernement ne font pas que des heureux. Il faut dire qu'alors qu'on pensait s'en sortir grâce à la vaccination, le variant Omicron du Covid-19 a obligé la majorité des pays à resserrer la vis et à réimposer des règles sanitaires plus strictes. Des prises de décisions qui ne sont pas au goût de Booba qui s'était déjà fortement engagé lors du confinement en animant une émission sur Instagram "Corona Time". Mais cette fois, il semble que la patience du Duc soit, un peu comme la nôtre, à bout...

Dans un tweet posté sur son compte, le patron du 92I partage un extrait d'un débat qui s'est déroulé sur CNews à propos du port du masque à l'extérieur et la question est : "Une mesure inutile ?". Les intervenants démontrent à la fois que le masque en extérieur ne sert à rien mais surtout que c'est "une sorte de petite prison" socialement parlant, notamment pour les plus jeunes, car cela empêche de voir les émotions sur le visage des gens et de ses interlocuteurs. Le Duc y a donc de sa réflexion.

"Vaccins, masques, tests (payants) distanciation sociale et toujours des vagues des malades des morts des top Covid à 200k/J. Soit vous êtes cons soit c’est volontaire! Ayez au moins l’honnêteté de reconnaître votre incompétence et laissez nos enfants vivre leur innocence!!! "