Booba s'acharne sur Gims après la polémique "bonne année"

B2O ne semble pas prêt de s’arrêter.

Après ses propos controversés Gims est au cœur de l’actualité depuis quelques jours. Une position qui semble réjouir Booba qui continue de le terminer sur les réseaux.

Depuis le nouvel an, le membre de la Sexion d’Assaut est dans la sauce suite à la diffusion d’une vidéo. Dans cette dernière il déclare qu’il ne veut plus recevoir de messages lui souhaitant une bonne année, surtout venant de personnes de confession musulmane. Il en est de même pour Noël ou encore son anniversaire. Il disait notamment : "S’il vous plaît, avec les "Bonne année", "Nouvel An", laissez-moi, vous savez bien que je n’ai jamais répondu à ça et vous continuez à m’en envoyer jusqu’en janvier, février. En plus, les muslims, on a la même conviction, arrêtez avec cela".

Quelques jours plus tard et après de multiples récupérations politiques, des insultes sur internet et même des débats sur le sujet en plateaux TV, la polémique ne semble pas s’atténuer. Et s’il y en bien un qui est au premier rang pour alimenter l’affaire, c’est le Duc de Boulogne. Que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, le rappeur poursuit son entreprise de démolition et se moque de Meugui avec des photos et des vidéos.

Sur Twitter par exemple, il a partagé un extrait d’une émission spéciale réveillon du Nouvel an datant de 2020. Il s’agit de "La Grande soirée du 31 à Versailles 2020" à laquelle le chanteur avait participé en y interprétant son morceau "Jusqu’ici tout va bien". B2O commente : "Aahhhh par contre pour prendre un billet sur les fêtes chrétiennes t’es là mon salo". Un tweet certes, moqueur, mais qui démontre tout de même du comportement contradictoire de Gims.

.@gims aahhhh par contre pour prendre un billet sur les fêtes chrétiennes t’es là mon salo ???? https://t.co/2Jr2W16Xwv pic.twitter.com/X71TUSdJx9 — Booba (@booba) January 3, 2022

Sur Instagram, c’est à travers le compte OKLM que Kopp a publié des extraits de BFMTV et CNews qui, comme à leur habitude, se sont emparés de l’affaire. Dans un premier, il écrit : "Gims regarde on passe à la télévision !!! On a percé Bobby cette année c’est la bonne !!!!". Dans la séquence issue de BFM, une chroniqueuse parle de l’affaire et notamment des commentaires de Booba, qui a toujours eu un mot sympa à dire sur son ennemi.

Le second extrait vient lui de l’émission de Christine Kelly sur CNews. Là, le discours est beaucoup plus véhément et un chroniqueur déclare même :

"Lui prétend s’instituer comme norme musulmane dans la culture populaire. […] Là on se retrouve devant quelqu’un qui dit ‘je suis la parole légitime par rapport à l’Islam’ […] Il représente cette tendance à la radicalisation qui est présente et qui est légitimée médiatiquement par le filtre de la culture populaire".

Des propos commentés par Booba en légende : "À mon avis tu vas pas vendre beaucoup d’canettes !! Il dit quoi à 0 :50 secondes !? Section NAZI !!?! Ah toi 2022 t’as décidé c’est à toi, tu veux tout prendre !!".

Et Booba ne s’est pas arrêté là. Lui qui commente beaucoup l’actualité liée au Covid-19 et au gouvernement ces derniers temps, il a aussi partagé un tweet d’une député RN qui déclare : "Valérie Pécresse a donc collaboré et financé (avec le budget de la Région île de France) son soutien Gims, qui depuis plus de 10 ans, tient des propos islamistes, homophobes, anti-France et antisémites, seul ou avec son groupe Sexion d’Assaut". Le tout agrémenté d’un visuel de certaines paroles controversées du frère de Dadju. Dans son post, B2O rajoute : "(…) Marabout je ne t’écoute pas donc je ne connaissais pas tout ça, mais tu es devenu fou !!! Pardonne moi l’expression mais je suis sidéré !".

La controverse liée à Gims a pris une ampleur impressionnante. Il en devient même difficile de tout suivre, mais Booba, toujours à l’affût, a l’air de bien suivre le fil. Peut-être même qu’il prépare déjà ses prochaines attaques...