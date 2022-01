Booba est revenu sur Twitter

L'absence n'aura duré qu'une journée.

Booba est comme souvent extrêmement occupé en ce moment. Occupé à se moquer de Gims et de Rohff, pour commencer, il doit aussi gérer tous les artistes qui sont désormais signés sur ses labels, et qui sont de plus en plus nombreux. Il avait aussi quelques interviews à donner, dans lesquelles il explique pourquoi il clashe autant de gens dans le rap français. Mais ce qui devait le préoccuper depuis hier, c'était sûrement la fermeture de son compte Twitter. Une fermeture qui aura été de courte durée.

En effet, Booba est déjà de retour sur Twitter, moins d'une journée après la suspension de son compte pour non respect de la "Media Policy" du réseau. Une fermeture "suspecte" puisque le rappeur venait de prendre position contre le vaccin via son compte, et les complotistes se sont donc empressés de dire que c'était la raison du "ban". Quant à nous, on croyait qu'il s'agissait d'une nouvelle sanction après le clash contre Gims, pendant lequel Booba a dévoilé des extraits audio "privés" du chanteur.

Finalement, il ne s'agit de rien de tout ça et son compte aurait été suspendu pour des photos non appropriées, rien à voir donc avec ses positions sur tel sujet ou ses clashs. Il réaffirme également ses positions sur le sujet vaccinal et invite chaque artiste ou influenceur à relayer la vérité, même si on est pas bien sûrs de savoir de quelle vérité il parle ou quelle vérité il pense détenir. Pour troller twitter, Booba est allé jusqu'à remplacer ses photos de profil par des bisounours, histoire d'être politiquement correct.