Maes : ça chauffe toujours pour lui

Sa situation ne s'améliore pas.

Rare bonne nouvelle, le dernier projet en date de Maes, "Réelle vie 3.0" a été certifié disque d'or. C'est à peu près tout. Le rappeur est toujours "réfugié" à Dubaï avec sa famille alors qu'il est devenu indésirable dans sa propre ville de Sevran où il s'est embrouillé avec des rivaux, ses propres producteurs et associés au sein du label "Les derniers salopards" et Booba. Bref, rien ne va plus pour Maes, sa tournée ayant même été totalement annulée. Alors qu'il pourrait tenter de se faire oublier le temps que les choses se tassent, il est pourtant repassé à l'offensive car un proche de Sadek n'a pas vraiment apprécié que le Sevranais remette son ami dans la sauce, notamment auprès du Duc. Alors, Bénéf La Rue, puisque c'est de lui qu'il s'agit a publié des screens des échanges que les deux hommes ont et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont rien d'amicaux.

Le Sevranais menace ainsi :

"Tu vas te la manger sale fils de p*te. On va voir qui est la sal*pe. Et on verra si ton père Sadek va bouger."

La réponse n'a pas tardé :

"Quand t’es de retour, tu me fais signe et je suis le fils à personne mais nous on la fait vraiment la vaisselle."

Mais Maes ne s'est pas dégonflé :

"On te connaît trou du c*l t’inventes pas de vie. Quand j’suis pas là, c’est pire. A très vite..."

Autrement dit, c'est très chaud entre les deux hommes et Sadek, qui n'a pourtant rien demandé cette fois-ci, est lui aussi entraîné dans ce clash.

Surtout qu'en plus de publier ces échanges, Bénéf la rue a aussi aujouté quelques commentaires :

"Et le renoi qui te renseigne te renseigne mal. Je l’ai déjà fait trembler dis lui de venir aussi. Il fait le Russe mais c’est la Bretagne dans son caleçon. @Maes_Packm t’as mal au c*l rebeu ton père t’a renié."

Non, vraiment, la situation ne s'arrange pas pour Maes...