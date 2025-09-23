"Vous nous avez fait b*nder" : Jul réagit à la victoire de l’OM face au PSG dans le Classico !

Ce lundi soir, L'olympique de Marseille a défait la Paris Saint-Germain 1-0 lors du classico. Une victoire qui a fait sensation et qui a ravi les supporters marseillais dont le rappeur Jul.

Les fans de foot n’ont pas pu manquer ce choc. Initialement prévu dimanche, le Classico entre l’OM et le PSG, comptant pour la 5ᵉ journée de Ligue 1, a été décalé à hier soir en raison de la météo jugée dangereuse. À Marseille comme à Paris, ce match dépasse largement le cadre sportif : il symbolise une rivalité historique qui ne cesse de s’intensifier depuis des années. Et hier soir, les Marseillais avaient à cœur de se rattraper après un début de saison mitigé, malgré une prestation encourageante face au Real Madrid quelques jours plus tôt. Pour les Parisiens, c’était l’occasion d'enregistrer leur cinquième succès en autant de rencontres, mais aussi et surtout de poursuivre leurs invincibilité en terre phocéenne, où le PSG n'avait pas perdu depuis 2011 !

Mais le Vélodrome a vibré pour l’OM ! Nayef Aguerd a inscrit l’unique but de la rencontre dès les premières minutes, offrant aux Marseillais une victoire 1-0 face au champion en titre. Malgré tous leurs efforts, les Parisiens n’ont pas réussi à renverser la tendance. Grâce à ce succès, Marseille revient à seulement 3 points de leur adversaire du soir et de la première place.

Un match qui a fait vibrer les supporters, et notamment le rappeur Jul, fidèle à son club depuis toujours. Partenaire de l’OM grâce à son label "D’or et de Platine" présent sur les maillots depuis quatre saisons, Jul n’a pas tardé à partager sa joie sur Instagram avec un message... qui va droit au but :

Malgré la défaite sur le terrain, les supporters parisiens ont vécu une soirée pleine d’émotions, puisque Ousmane Dembélé a pris toute la lumière en remportant le Ballon d’Or, récompensant sa saison exceptionnelle. Une performance qui a fait vibrer les fans et déclenché de nombreuses réactions dans le milieu du rap, où plusieurs artistes ont salué son exploit malgré le revers du Classico.