Jul au cœur de l'interdiction de déplacement des supporters du PSG à Marseille pour le Classico ?

Les autorités ont avancé des motifs étranges pour interdire le déplacement des supporters du PSG à Marseille la semaine prochaine.

Le 21 septembre 2025 aura lieu le premier "Classico" de la saison de Ligue 1, avec une rencontre prévue à Marseille entre l'OM et le PSG. Une rencontre souvent placée sous "haute tension" en raison de la rivalité "historique" entre les deux clubs (en vérité, elle ne date que du début des 90's), qui a parfois débouché sur des affrontements entre supporters ou des troubles à l'ordre publique. Du coup, au lieu de mettre les moyens pour que ça se passe bien, les autorités ont une fois de plus préféré interdire les supporters parisiens de déplacement, avec des motifs lunaires, en mentionnant notamment les concerts de Jul.

Une rencontre classée à risques

Pour motiver cette interdiction de déplacement, les autorités ont commencé par invoquer, dans un communiqué, le match qui a eu lieu en août entre le Paris FC et l'OM, pendant lequel un supp' du PSG s'est introduit parmi les fans du PFC. Tout ça dans le but de coller des stickers "PSG" dans la tribune visiteurs du Vélodrome, ce qui a provoqué la colère des supporters marseillais. Mais ils ont aussi rappelé les évènements survenus pendant un concert de Jul à l'Accor Arena en 2020, lorsque des prétendus ultras du PSG se sont introduits dans la salle, en balançant des fumigènes et en agressant certains spectateurs.

C'est bien la première fois qu'un concert de rap est mentionné pour justifier une interdiction de déplacement, et on a visiblement encore franchi un pallier dans l'absurde, même s'il faut reconnaître que ce qui s'est passé pendant le concert de Jul à l'époque était complètement stupide.

Cette interdiction de déplacement vient souligner, une fois de plus, l'incapacité des autorités à gérer les rassemblements de population, qu'il s'agisse de concerts, de finale de Ligue des Champions au Stade de France ou de simples matchs de foot. L'interdiction de déplacement est devenue la règle depuis plusieurs années, et de l'autre côté, les supporters n'ont pas non plus fait preuve de bonne volonté lors de l'année post-Covid, avec de nombreux envahissements de terrain, jets de bouteille (à Nice, à Lyon), bagarres... Les prochaines fêtes du foot promettent d'être bien fades.