Jul de retour avec le premier extrait de son prochain album gratuit : "On a pas peur"

A peine le temps de se reposer, que le J est bientôt de retour avec son "Album Gratuit vol.8".

Jul a clairement été le rappeur FR le plus en vue au début de l'année 2025, notamment grâce à son concert historique au Stade de France, mais aussi avec son album sorti en avril, "D&P" à vie, qui a battu presque tous les records établis dans le rap français. Après avoir passé un été plutôt tranquille, sans trop sortir de morceaux inédits, c'est l'heure de la rentrée pour le J, qui nous prépare du lourd pour cette fin d'année. A commencer par un "Album gratuit vol.8", dont il vient de dévoiler le premier extrait, "On a pas peur".

C'est la grosse actu "rap fr" du jour : Jul a recommencé sa série des albums gratuits, avec un 8ème volume prévu pour la fin de l'année. On ne connait pas encore la date exacte de sortie du projet, mais le J a annoncé sur son compte Instagram qu'il allait sortir un son par jour à partir d'aujourd'hui. Et ça commence donc par "On a pas peur", un single dans la pure veine de ce que fait l'OVNI depuis des années. Quelques passages chantés, et des couplets kickés qui viennent du cœur.

Cette fois, le tempo est plutôt lent, et on n'est clairement pas sur des morceaux à la "13'Organisé" qui sont devenus un peu la signature du rap marseillais ces 5 dernières années. Ici, l'ambiance est plus solennelle, un peu plus triste, plus déterminée aussi. Un morceau qui donne clairement envie de voir à quoi va ressembler la suite du projet !

Quoiqu'il en soit, l'échec paraît inenvisageable pour Jul, qui marche sur l'eau depuis le début de l'année 2025. Entre son concert au Stade de France en légende, ses deux Vélodrome remplis, son "D&P" à vie qui fait un record de ventes en mid-week et qui a décroché un double platine en un temps record, difficile de faire mieux. Et dites vous que ce n'est pas fini : après cet album gratuit, l'OVNI avait déjà annoncé qu'il a un autre projet prévu pour la fin de l'année. Une machine.