Découvrez le classement Billboard des 15 rappeurs francophones les plus écoutés dans le monde en 2025

Billboard vient de révéler son top 15 des rappeurs français les plus écoutés dans le monde cette année, et le top 3 est sans surprise, avec Ninho, Jul et Gims.

Plus les années passent et plus le rap français arrive à s'exporter à l'internationale. On peut évidemment remercier les pays d'Afrique pour ça, eux qui sont de très gros consommateurs depuis l'avènement du streaming, mais aussi tous nos pays européens voisins qui continuent d'être très inspirés par la scène française. Du coup, on voit des artistes français ou francophones en train de péter comme jamais niveau chiffres. Billboard France vient d'ailleurs de dévoiler son top 15 des rappeurs francophones les plus écoutés dans le monde en 2025, et on y retrouve pas mal de grosses têtes d'affiche de notre rap game, à commencer par les inévitables Ninho, Jul et Gims !

Les 3 premières places sont occupées par des rappeurs qu'on connait tous, et si on est honnêtes, on était tous certains qu'ils allaient arriver en tête, et même dans cet ordre sur l'année 2025. Car Gims en numéro 1, ça semble une évidence, lui qui n'a pas arrêté de sortir des tubes pendant toute l'année, même si c'est le qualificatif de rappeur qui est le plus surprenant quand on parle de lui : ça fait quelques temps déjà qu'il n'a pas rappé un couplet. En deuxième on retrouve Jul, qui a tout cassé cette année avec "D&P à vie" (et qui va continuer à tout casser avec son nouvel album), puis Ninho en 3ème, toujours fidèle au poste, même sans sortir aucun album solo.

La suite du classement est, en revanche, un peu plus intéressante car moins attendue. A la quatrième place, on retrouve el regretté Werenoi, qui était sur un run de folie avant d'être fauché par la vie. Puis Damso en 5ème, SDM en 6ème, suivi de Tiakola. Retrouver Gazo en 8ème n'est pas une surprise, par contre, voir PNL, qui n'a rien sorti depuis 2019, se classer devant Booba qui a pourtant sorti pas mal de morceaux depuis deux ans.

La suite du classement, elle, est sans surprise, à part la présence de Bouss à la quatorzième place, qui a réussi à faire une percée incroyable en seulement quelques années, se classant même devant PLK !