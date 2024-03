Ninho, Soolking et Aya Nakamura parmi les artistes français les plus écoutés à l'étranger

On y retrouve aussi Gazo et Sofiane Pamart.

La France continue de rayonner dans le domaine musical, et les artistes français qui s'exportent maintenant en dehors de nos frontières sont de plus en plus nombreux. Des succès qui sont à mettre sur le compte du streaming, qui permet à n'importe qui dans le monde, s'il est curieux, de venir voir ce qu'il se fait chez nous. Mais la langue a aussi son rôle, puisque la langue française est comprise dans beaucoup de pays du monde, ça permet de toucher les gens plus facilement. En 2023, les artistes français se sont encore très bien exportés, comme en attestent les chiffres.

Le SNEP vient de dévoiler cette semaine le bilan du marché musical français pour l'exercice 2023. Un bilan qui a été l'occasion de mettre en avant les artistes qui ont réalisé les plus gros chiffres en dehors de nos frontières. À commencer, évidemment, par Aya Nakamura qui reste l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Soolking a lui aussi la côte en dehors de l'Hexagone, grâce à ses gros hits comme "Suavemente" entre autres. On retrouve également Ninho et Gazo dans le top 10 des artistes FR les plus écoutés à l'étranger.

Un classement pas surprenant, qui reflète bien ce qu'on peut observer sur le territoire. Globalement, la musique française se porte très bien selon le SNEP, puisqu'elle a enregistré un chiffre d'affaire de 968 millions d'euros, ce qui représente 5% de hausse par rapport à 2022. À noter que les trois quarts de ces revenus viennent du streaming. Les ventes ou stream à l'étranger, eux, ne pèsent que pour 14% du chiffre d'affaire total.