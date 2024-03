Ninho parodié par Ahmed Sylla pour annoncer sa tournée

Après Malik Bentalha, c'est au tour d'Ahmed Sylla de s'attaquer au rap game.

Le rap français a la cote comme jamais. Au point que les humoristes à la mode n'hésitent pas à le parodier, de manière très drôle mais en même temps très bienveillante. On pense notamment à la parodie de Jul, SCH et "Nouvelle Ecole" faite par le Palmashow il y a peu de temps, ou encore celles de Malik Bentalha, qui s'est déguisé en Jul ou en Freeze Corleone pour des sketchs vraiment très réussis. Rebelote cette semaine, avec cette fois-ci un autre humoriste qui a décidé de faire un clin d’œil au rap, pour annoncer son départ en tournée.

Cet humoriste, c'est Ahmed Sylla, qui a voulu trouver une manière originale d'annoncer à ses fans son départ en tournée et pas n'importe quelle tournée : une belle tournée des Zéniths dans toute la France, qui démarrera en 2025. Pour son annonce, l'humoriste a parodié Ninho, à travers son morceau "14 février 2025". Une parodie là encore assez poussée, on sent que les humoristes qui se risquent à faire ça sont désormais bousillés au rap, contrairement à ceux qui s'en moquaient il y a 25 ans.

Que ce soit dans la gestuelle, dans les intonations, les gimmicks, les backs (le fameux "Binks binks binks binks"), jusque dans le flow ou la manière d'écrire et de faire rimer, Ahmed Sylla a rendu une copie très clean, on valide fort l'idée qui nous a beaucoup fait rire. Certains plans du clip sont également des clins d’œil à des plans "classiques" qu'on retrouve dans quasi tous les clips de Rap FR, ceux de Ninho inclus. Cette parodie est plutôt réussie, qu'en pensez-vous?