Un clip plein de football.

Pour fêter la sortie du film "Classico", le nouveau film de Nathanaël Guedj et Adrien Piquet-Gauthier dans lequel Ahmed Sylla est un fan de l'Olympique de Marseille et devient infiltré en tant que supporter au Paris-Saint-Germain, sort par la même occasion le titre "Ce soir c’est Classico" avec Kofs et le comédien lui-même.