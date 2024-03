Une connexion 100% DZ !

Soolking est bouillant en ce moment, on ne serait pas étonnés de le voir bientôt sortir un album. Après son hit "Tiki-Taka", il est déjà de retour avec un nouveau morceua inédit. Cette fois, c'est un "Freestyle Brut" pour lequel il appelé toute la famille en renfort. A commencer par Fianso, toujours là quand il faut freestyler, ainsi que Kliff, Bad'M et DJ H. On vous laisse admirer le résultat !