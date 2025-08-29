Booba repart en clash avec Ninho : "Il va revenir pour le chèque"

B2O vs le JEFE le combat continue !

Que serait X (Twitter) sans Booba, sérieusement ? On touche clairement au divertissement, tant l’artiste de Boulogne fait partie du quotidien des réseaux sociaux. Presque tous les jours, il allume les rappeurs français, et personne n’est épargné. Gims, Rohff, Damso ou encore Maes : tout le monde prend des balles perdues. Même si de plus en plus de fans trouvent que B2O critique "tout et n’importe quoi", rien ne semble le freiner. Il ne compte pas s’arrêter là. Récemment, il a même lancé quelques piques à Aya Nakamura.

Mais cette fois, c’est au tour du Jefe, Ninho, de se retrouver dans sa ligne de mire. Considéré par beaucoup comme le meilleur rappeur de sa génération, N.I n’échappe pas aux attaques du DUC. Sur les réseaux, un internaute a récemment souligné que Ninho n’aurait jamais l’aura de Booba. Une remarque qui a poussé le vétéran à réagir en publiant un long message :

"Personne dans le monde ne marche du même pas. Il est bon Ninho, il a fait son temps. C’est juste ni un leader ni un businessman. Il aurait dû rester avec son label de base. Il a dit qu’il arrêtait mais c’est juste pour le buzz. À 30 ans, il n’a pas les fonds pour se permettre d’arrêter aussi tôt. Il va revenir pour le chèque et nous parler de Fefe et de Lambos qu’il n’a pas. Son seul espoir est de retourner avec son ancien label pour retrouver sa DA. Après c’est que mon avis."

Une sortie qui a bien évidemment fait réagir les fans des deux camps. Certains soutiennent Booba, arguant que son expérience lui donne une légitimité pour juger les carrières de ses pairs. D’autres défendent Ninho, rappelant que son palmarès et ses chiffres de ventes parlent pour lui.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : tant que Booba aura un compte sur les réseaux sociaux, le rap français ne sera jamais à l’abri d’un nouveau clash.